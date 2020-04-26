2020/04/26 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تتساءل : جميع المنافذ الحدودية مغلقة...كيف تدخل مئات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية يومياً والممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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