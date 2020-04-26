2020/04/26 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعلن تأهيل وأعادة تنصيب جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة إثر العاصفة الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن تأهيل وأعادة تنصيب جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة إثر العاصفة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن تأهيل وأعادة تنصيب جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة إثر العاصفة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).