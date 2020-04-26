مراسلنا في ذي قار: فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي

2020/04/26 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانه تم فرض حظر التجوال في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” انه “تقرر فرض حظر للتجوال في قضاء الرفاعي شمال ذي قار”.واضاف ان “ذلك جاء على خلفية الاحتجاجات الاخيرة في القضاء وسقوط سبعة جرحى من المحتجين والقوات الامنية”.

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