إيطاليا تسجل أدنى حصيلة لوفيات كورونا منذ 14 اذار

2020/04/26 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 260 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة يومية منذ 14 اذار الماضي، وثالث تراجع يومي على التوالي.وجاء في بيان وكالة الحماية المدنية في إيطاليا: “تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة في أقل حصيلة يومية مننذ 14 اذار الماضي، كما تم تسجيل 2324 إصابة جديدة […]

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