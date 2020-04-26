عاجل: اصابة ضابط شرطة وابنه بطلق ناري بناحية ابي صيدا في ديالى

2020/04/26 | 22:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن إصابة ضابط شرطة وابنه بإطلاق نار بناحية ابي صيدا في ديالى.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "احد ضباط شرطة محافظة ديالى أصيب وابنه بإطلاق نار مباشر في منطقة الزهيرات بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".وأضافت أنه "تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج".

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