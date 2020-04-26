القبض على اكثر من 31 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد

2020/04/26 | 22:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القاء القبض على اكثر من 31 الف مخالف لحظر التجوال في العاصمة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٦ نيسان من القاء القبض على ٣١٣٨٥ مخالفاً فيما حجزت ١٦٥٦ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧٣٩١١ غرامة، كما سهلت دخول ٤٩٧٥٩ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".





َواكدت القيادة انها "مستمرة في تطبيق التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة باجراءات حظر التجول الوقائي".





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