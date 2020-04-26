2020/04/26 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رغم تأكيدات وزارة الكهرباء العراقية، انها تخلت عن ثلاثة ارباع امدادت الغاز والكهرباء القادمة من إيران، لكن التصريحات الرسمية لاتؤكد مصدر البدائل وطبيعة الانتاج وقدرات بغداد على مواجهة قيض الصيف المقبل.وحتى هذه اللحظة لا يتوقع العراق، والكلام لوزير الكهرباء الاتحادي لؤي الخطيب، ان تعاقب الولايات المتحدة العراق بسبب اعتماده على امدادات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية المهلة الامريكية:هل سيتخلى العراق عن الكهرباء والغاز الايراني؟، غموض الربط الخليجي والاردني في صيف 2020) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية المهلة الامريكية:هل سيتخلى العراق عن الكهرباء والغاز الايراني؟، غموض الربط الخليجي والاردني في صيف 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).