النقل تعلن تأهيل وأعادة تنصيب جسر الغارق في البصرة

2020/04/26 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية / الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأحد، الانتهاء من آخر مرحلة لتأهيل جسر سعد الغارق في منطقة الزريجي شمال البصرة إثر التقلبات الجوية والعاصفة الرعدية الأخيرة واعادة تنصيبه وأعادته للخدمة من جديد .وقالت الوزارة في بيان، انه” تم أنتشال الجسر بواسطة الرافعة العملاقة GROVE بقدرة 150 طن على الجنيبة ابا ذر […]

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