العطواني: عبد المهدي سيقبل بالعودة المشروطة في حال لم تمرر حكومة الكاظمي

2020/04/26 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس مركز افق للتحليل السياسي، جمعة العطواني ، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي سيقبل بالعودة المشروطة في حال لم تمرر حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.وقال العطواني لقناة “العهد”، إن “رسالة عبد المهدي فيها اشارات واضحة لنفاذ صبره”، مبينا “اذا استمر الحال على هذا التأخر فأن عبد المهدي سيغيب نهائيا وليس […]

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