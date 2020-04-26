كوردستان تعلن 3 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة ماضية

2020/04/26 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان، مساء الاحد، ثلاث إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ماضية.وذكر بيان للوزارة، ان الإصابات توزعت بين حالتين في اربيل ، وحالة في دهوك.واضافت، ان اعداد الإصابات في الاقليم وصلت الى (٣٤٧) حالة، منها اربع وفيات، و320 حالة تعافي.

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