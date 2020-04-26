استغل فترة الافطار ..داعش يباغت ناحية ويقتل عضوا بمجلسها ويخطف نجله في الانبار ..(فيديو)

2020/04/26 | 22:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار افاد اعضاء في الحشد العشائري في محافظة الانبار،بمقتل احد أعضاء مجلس ناحية الوليد ،بعد اقتحام منزله من قبل عناصر" داعش "، اثناء فترة الافطار،كما اختطفوا نجله،بينما بدأت تحضيرات امنية لملاحقة عناصر التنظيم الارهابي .

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