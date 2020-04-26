2020/04/26 | 23:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مؤسسة البترول الكويتية قولها إنها بصدد التنسيق مع العملاء في الأسواق العالمية لخفض إمداداتها من النفط الخام تماشيا مع التزامات دولة الكويت باتفاق أوبك+ اعتبارا من شهر أيار.

وأكدت المؤسسة حرصها الكامل على دعم دور البلاد تجاه انجاح الاتفاق لما فيه مصلحة مشتركة للجميع بهدف إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية.

كانت المجموعة، المعروفة باسم أوبك +، اتفقت على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في شهري أيار وحزيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإمدادات تماشيا مع اتفاق أوبك+) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة البترول الكويتية تخفض الإمدادات تماشيا مع اتفاق أوبك+) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).