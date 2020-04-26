الزراعة تحذر من جهات تمارس سياسة الإغراق وتهدد حماية المنتوج الوطني

2020/04/26 | 23:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعت وزارة الزراعة، الاحد، الاجهزة الامنية الى أخذ دورها الوطني من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي، فيما حذرت من جهات تمارس سياسة الإغراق وتهدد حماية المنتوج الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مئات الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية تدخل يومياً والممنوعة من الاستيراد حسب الروزنامة الزراعية".

وأضاف أن "سياسة الإغراق الممنهجة التي تمارس من قبل جهات متنفذة تهدد حماية المنتوج الوطني وتشكل استهدافاً واضحاً لجهود الوزارة وشريحة الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن المستمر بالوصول الى الاكتفاء الذاتي التام في جميع المنتجات الزراعية".

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