الجمعية الاسلامية الامريكية توزع ١٠ الاف سلة غذانية

2020/04/26 | 23:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علاء السوداني – مشيغان/..في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء انتشار فيروس كورونا وما فرضه هذا الاجتياح من تداعيات ..وضمن مبادراتها التطوعية العديدة ، قامت الجمعية الاسلامية الامريكية في ولاية ميشيغان بتقديم المساعدات الغذائية لمختلف للعوائل المحتاجة .ولغرض تسليط الضوء على هذه المبادرة تحدث نائب الامين العام للجمعية خالد الواقدي لـ(المستقلة) […]

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