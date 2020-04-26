فرنسا تحد من بيع منتجات النيكوتين

2020/04/26 | 23:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت وزارة الصحة الفرنسية الحد من بيع المنتجات التي تحتوي على نيكوتين من الصيدليات وذلك بعد أيام من نشر دراسة تفيد بأن فرص الإصابة بفيروس كرونا المستجد أقل بين صفوف المدخنين.وقررت الوزارة بيع جرعات تلك المنتجات بحد أقصى يكفي لمدة شهر واحد، وهي عادة المنتجات التي تحتوي على نيكوتين تعويضي لمن يرغبون في الإقلاع […]

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