واشنطن تمدد استثناء العراق من عقوبات الكهرباء الايرانية

2020/04/26 | 23:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت امريكا، تمدد استثناء العراق من العقوبات والذي يسمح له بدفع ثمن الكهرباء الواردة من إيران لثلاثين يوما، بحسب رويترز.ويأتي القرار قبل أقل من يومين على انتهاء فترة الإعفاء الأميركي لاستيراد العراق الغاز والكهرباء من إيران.قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إن بلاده ستحتاج بين ثلاث إلى أربع سنوات، لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.وأوضح الخطيب في تصريحات لستاندر إند بورز غلوبال بلاتس (S&P Global Platts) وهي جزء من شركة ستاندر إند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن مشاريع النفط والغاز في العراق ستستغرق عدة سنوات قبل أن تبلغ طاقتها الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.

ومنحت الولايات المتحدة مرارا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران.



واقتصر الإعفاء الأخير على فترة 30 يوما.

وكان متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع نفط وغاز من أجل إنهاء اعتماده على إيران في غضون أربع سنوات.



ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم في المشاريع.

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