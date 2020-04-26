القوات الامنية تقتل ارهابيا نفذ هجوما على منزل مسؤول محلي في الانبار

2020/04/26 | 23:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الاحد، ان القوات الامنية قتلت احد عناصر خلايا عصابات داعش الاجرامية وحرقة احدى العجلات التي نفذت عملية الهجوم على منزل مسؤول محلي سابق غربي الانبار .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “قوة من خلايا عصابات داعش الاجرامية نفذت هجوم على قرية في ناحية الوليد […]

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