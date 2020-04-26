2020/04/26 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الاميركية تصدر قرارا بشأن استيراد العراق الكهرباء من ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 23:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاميركية تصدر قرارا بشأن استيراد العراق الكهرباء من ايران) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاميركية تصدر قرارا بشأن استيراد العراق الكهرباء من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).