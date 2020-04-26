استشهاد عضو المجلس المحلي السابق لناحية الوليد متأثرا بجراحه جراء اصابته بهجوم مسلح

2020/04/26 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار-اين]افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، الاحد، بان عضو المجلس المحلي السابق لناحية الوليد استشهد جراء اصابته بالهجوم المسلح الذي استهدف منزله غربي الانبار.

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