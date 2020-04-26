مصدر يكشف حقيقة اعتقال مدير تريية نينوى ومسؤولين

2020/04/26 | 23:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، حقيقة اعتقال مدير تريية نينوى ومسؤولين.

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