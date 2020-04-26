تماثل ٤مصابين في ميسان للشفاء ومغادرتهم المستشفى 

2020/04/26 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، مساء الأحد، عن تماثل اربعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في ميسان للشفاء.واكد مدير اعلام الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” أن المصابين الأربعة قد غادروا ردهة الحميات في مستشفى الشهيد الصدر الى بيوتهم ” وقال الكناني ” تم أخضاع المصابين خلال الفترة الماضية الى بروتوكول العلاج الذي اعتمد […]

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