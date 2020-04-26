وفاة مسؤول محلي خلال التصدي لهجوم داعش بالانبار

2020/04/26 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بوفاة عضو مجلس ناحية الوليد سابقا متأثرا جراحه جراء هجوم لداعش غربي قضاء الرطبة ٣١٠غرب الرمادي.وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي لشفق نيوز"، إن عضو مجلس ناحية الوليد سابقا توفي طلال العيسى جراء إصابته بجروح خطيرة جراء هجوم لداعش استهدف الناحية مساء اليوم.وأفاد قائممقام الرطبة عماد الدليمي في وقت سابق لشفق نيوز بتعرض ناحية الوليد ١٣٠كم غرب قضاء الرطبة لهجوم لداعش تصدت له قوات الأمن والعشائر.

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