محافظ نينوى يكشف تفاصيل عملية اعتقال مدير تربية المحافظة

2020/04/26 | 23:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأحد، تفاصيل عملية اعتقال مدير تربية المحافظة.

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