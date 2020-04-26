كيف ارتفعت الاصابات،،عضو خلية الازمة غاضباً: ٣ اسباب منها المغتربون نقلوا كورونا

2020/04/26 | 23:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشف عضو خلية الازمة في الرصافة عباس الحسيني، اليوم الاحد، عن أسباب ازدياد ارقام الإصابات بفيروس كورونا في جانب الرصافةفيما حذر من ظهور اعراض مقلقة ببعض المحافظات تسببت بوفاة أصحابها بعد ساعات فقط من تشخيصهم.وقال الحسيني بمقابلة متلفزة تابعتها “يس عراق“، : إن “الارتفاع الجديد بأرقام الإصابات بكورونا حدث بالتزامن مع […]

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