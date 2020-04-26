ميسان.. شفاء أربعة مصابين من كورونا ومغادرتهم المستشفى

2020/04/26 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان عن تماثل أربعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا للشفاء وغادروا ردهة الحميات في مستشفى الصدر.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان المتعافين الأربع غادروا المستشفى إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج وهم بصحة جيدة الآن.وجددت صحة ميسان دعوتها للمواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة والتقيد بشروط الحماية والتباعد […]

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