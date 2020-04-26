ذي قار تفرض حظرا على التجول في

2020/04/26 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مراسل " كلكامش برس" في ذي قار، ليل الاحد،أن حصيلة الأحداث التي وقعت في قضاء الرفاعي التابع لمحافظة ذي قار ، بين المتظاهرين والقوات الأمنية ، اسفرت عن ٧ أصابات بين صفوف المتظاهرين.واضاف بأن القوات الأمنية قامت بتفريق الاحتجاجات التي خرجت مساء اليوم ضد القائممقام المستقيل ، الذي حاول العودة إلى منصبه، وفرضت حظرا على التجول في المدينة .

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