رويترز: واشنطن منحت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران

2020/04/26 | 23:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لكن لفترة أقصر هذه المرة....

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