مئة وخمسون عاما على ولادة لينين - جلال الصباغ

2020/04/26 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ يصادف الثاني والعشرين من نيسان ذكرى ولادة القائد الثوري العالمي فلاديمير لينين وسط أزمة خانقة تواجه النظام الرأسمالي، بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وانهيار أسواق راس المال وازدياد البطالة في اوساط العمال بنسب غير مسبوقة من قبل.



خلال السنوات التي أعقبت وفاة لينين وما قبلها ايضا تأسست الكثير من الحركات والاحزاب الشيوعية حول العالم، لكن مشكلة الكثير من هذه الأحزاب أنها ابتعدت عن الخط ......





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