“ليلة من دم” في الرفاعي،،رصاص حي وعشرات الجرحى

2020/04/26 | 23:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قطع عشرات المحتجين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، الطرق احتجاجاً على تكليف احد المسؤولين المتهمين بقضايا فسادبإدارة القضاء.واستخدم المحتجون الاطارات المحترقة بقطع الطرق فيما اطلقت قوات الامن النار على العشرات، حيث قال شهود عيان ان الجرحىبالعشرات.

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