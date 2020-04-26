الأستاذة مدينة، من مشقة التربية الى أول مشرفة تربوية إيزيدية

2020/04/26 | 23:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر من بين الأنقاض تخرج فتبني حضارة، وبلغة سومرية بابلية تكتب التأريخ، وعلى قمم الأهرامات والشاهقات ترفع راية ايزيدخان، أنها الإمرأة الايزيدية الصامدة والأبية الكريمة والحريصة والحصينة والماجدة كما شهدنا الإمرأة العراقية والايزيدية بصورة اخص ودورها الفعال في المجتمع دعونا نتعرف على ما مثلته من دور وشجاعة ونجاح اول مشرفة تربوية …

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