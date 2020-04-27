الصحة العالمية: منتصف رمضان موعد مصيري لتقييم آثار رفع حظر التجوال في العراق

2020/04/27 | 00:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت منظمة الصحة العالمية، الاحد، منتصف شهر رمضان موعداً لتقييم آثار رفع حظر التجوال بشكل جزئي في البلاد.وقال ممثل المنظمة في بغداد ادهم إسماعيل في تصريح صحفي إن “إجراءات وزارة الصحة العراقية سليمة متماشية مع إجراءات منظمة الصحة العالمية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في العراق والعالم”.وأضاف أن “معدل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

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