2020/04/27 | 00:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاعلام الامني تصدر توضيحاً بشأن هجوم ناحية الوليد بالانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاعلام الامني تصدر توضيحاً بشأن هجوم ناحية الوليد بالانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).