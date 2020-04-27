السعدي: اعطينا مجالا واسعا للكاظمي لاختيار كابينته وهذه حقيقة مهلة الـ48 ساعة

2020/04/27 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، بانه تم اعطاء المجال الواسع من قبل كتلة الصادقون النيابية للرئيس المكلف مصطفى الكاظمي في اختيار كابينته الوزارية.وقال السعدي في تصريح تابعته “العهد نيوز” إن “الحوارات والتفاوض مازال مستمرا مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ونحن اعطينا له مجالا واسعا لاختيار اعضاء الكابينة الوزارية”.[…]

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