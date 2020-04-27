لماذا يمنع رش الملح على السكك الحديدية بأميركا؟

2020/04/27 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء ولكن بالفعل هناك قانون يمنع من رش الملح على السكك الحديدية في أمريكا، بل هناك عقوبة قاسية لمن يقوم بهذا الفعل.الحديث يدور عن ولاية ألاباما، حيث يوجد على طول السكة الحديدية أعمدة لتنفيذ الحكم، وفي حال ألقى الشريف القبض على المخالفين، وفقا للقانون، يتم شنقهم دون محاكمة أو […]

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