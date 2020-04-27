الاعلام الامني تعلن نتائج عملية امنية بناحية الوليد في الانبار

2020/04/27 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، نتائج عملية امنية في ناحية الوليد بمحافظة الانبار.

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