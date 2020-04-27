الدايني لسنة الجنطة: سرقتم الجمل بما حمل واكلتم الاخضر واليابس

2020/04/27 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السياسي السني محمد الدايني، رسالة الى سياسي المكون قائلا “سرقتم الجمل بما حمل واكلتم الاخضر واليابس”.وقال الدايني في تغريدة له على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه “لبستوا حلة الظلام، توبتكم مقرونة بتربية النحل في زحل، سرقتم الجمل بما حمل، اكلتم الاخضر واليابس، ثلة من اللصوص يصنعون الثروات”.واضاف “صامتين عن […]

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