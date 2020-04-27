العبودي يكشف اسراراً سبقت تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة ويتحدث عن تفاصيل خاصة لحواراته مع القوى الشيعية

2020/04/27 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف الفتح عضو كتلة صادقون ، النائب نعيم العبودي ، الاحد 26-4-2020، معلومات تنشر ...





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