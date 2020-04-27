خلية الاعلام الامني تصدر بيانا بشان هجوم ناحية الوليد بالانبار

2020/04/27 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الاعلام الأمني، بيانا بشأن الهجوم الذي نفذته عصابات داعش في ناحية الوليد بمحافظة الانبار.وقالت الخلية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مجموعة إرهابية اقدمت مساء أمس الأحد ، على مهاجمة إحدى القرى في ناحية الوليد بمحافظة الأنبار واختطفت أحد الأشخاص ، وعلى الفور تدخلت قوة أمنية من اللواء الرابع بالفرقة […]

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