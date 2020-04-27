الحكومة تحذر الأردنيين من تيك توك

2020/04/27 | 00:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهابت هيئة تنظيم قطاع الإتصالات بأولياء الأمور ضرورة متابعة أطفالهم والمراهقين أثناء استخدامهم لشبكة الانترنت والإطلاع على ما يتم فتحه من تطبيقات ومحتوياتها وتتبع ما يتم نشره من قبلهم أو تداوله مع أصدقائهم عبر أي من التطبيقات التي يتم استخدامها من قبلهم من صور وفيديوهات ومحادثات حرصاً على سلامتهم وخصوصيتهم.وتشير الهيئة إلى أنه وفقاً […]

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