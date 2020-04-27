هجمات بالقنابل على مصارف لبنانية

2020/04/27 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من المصارف في لبنان لهجمات بالقنابل، لم تسفر عن وقوع ضحايا، لكنها أحدثت أضرارا بالغة بمقراتها، وذلك على خلفية الأزمة المالية المستفحلة، وامتناع البنوك عن تسديد الإيداعات.فقد أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد على إلقاء ثلاث قنابل حارقة “مولوتوف” على مصرف “الاعتماد اللبناني” في مدينة صور- فرع جل البحر، ما تسبب بأضرار مادية […]

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