حصاد . جانب من المذبحة - الهولوكوست السوري - .. أرشيف !؟ - مريم نجمه

2020/04/27 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه حصاد : جانت من المذبحة السورية " الهولوكوست " ..



أرشيف !؟ مستعينة من صفحات بعض الأصدقاء والصديقات على الفيسبوك , ورسائل بريدي الخاص من منظمات وكالات صحف وكتّاب .*** مازن الناطور - من صفحة آكاد الجبل وتم بعونه ....



شذى خزام تحجيم عدد السكان عبر التهجير والترهيب والقتل...بهدف إصلاح سوريا وبناء دولة المقاومة الأزلية لإسرائيل الصديقة و....



ط الأعداء .--------------

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