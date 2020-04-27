حصاد . جانب من المذبحة - الهولوكوست السوري - .. أرشيف !؟ - مريم نجمه

#مريم_نجمه حصاد : جانت من المذبحة السورية " الهولوكوست " ..
أرشيف !؟ مستعينة من صفحات بعض الأصدقاء والصديقات على الفيسبوك , ورسائل بريدي الخاص من منظمات وكالات صحف وكتّاب .*** مازن الناطور - من صفحة آكاد الجبل وتم بعونه ....
شذى خزام تحجيم عدد السكان عبر التهجير والترهيب والقتل...بهدف إصلاح سوريا وبناء دولة المقاومة الأزلية لإسرائيل الصديقة و....
ط الأعداء .--------------
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