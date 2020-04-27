اشترت أسناناً صناعية من أمازون.. وهذا ما حصلت عليه!

2020/04/27 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صُدمت امرأة بريطانية بعد أن اشترت أسناناً تجميلية من على موقع أمازون، لكنها لم تتمكن من إغلاق فمها عندما استخدمت هذه الأسنان.يرغب الكثيرون بالحصول على ابتسامة مثالية، ويستعينون بعدة وسائل لتحقيق ذلك، بما في ذلك الاسنان الصناعية التجميلة، لكن النتائج لا تكون دائماً كما يرغب من يشترون هذه الأسنان.وطلبت سارة هاميلتون (30 […]

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