2020/04/27 | 00:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتوي الليمون على فيتامين “سي” بالإضافة لغناه بالمركبات الفينولية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والزيوت الأساسية والكاروتينات، ومن جهة ثانية تختلف طرق تنتاوله.وبالرغم من أن تناول الليمون من دون غلي أو طبخ يحقق الفوائد واكتساب العناصر الهامة الموجودة فيه، إلا أن دراسة تظهر أن غلي الليمون وسلقه أيضا يعطي فوائد صحية مدهشة، وفقا لـ “عمون”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد مذهلة لتناول الليمون المسلوق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد مذهلة لتناول الليمون المسلوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).