2020/04/27 | 01:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحف تتابع خيارات معالجة تأثير الازمة المالية على رواتب الموظفين .. وقرار ايقاف رواتب اقليم كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/27 | 01:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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