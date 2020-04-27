اقتصادي امريكي: الشهرين المقبلين مرعبين في واشنطن

2020/04/27 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، إن إغلاق الاقتصاد الأميركي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 بالمئة أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.وذكر كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة “أيه.بي.سي” التلفزيونية أن “الوضع خطير […]

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