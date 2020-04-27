الهجرة والمهجرين: شمول 2600 عائلة بمنحة العودة

2020/04/27 | 01:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الهجرة والمهجرين اليوم الوجبة السابعة من المشمولين بمنحة العودة من النزوح الطارئ والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل عائلة عائدة.وذكر مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة ايمان ناجي هندي إن “الوزارة بـاشـرت اطــلاق صرف الوجبة السابعة من المشمولين بمنحة العودة في بغداد ومحافظات البلاد”، مؤكدة أن الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة …

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