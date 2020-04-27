ظهور خادمة هاربة بمسلسل كويتي يضعه في ورطة

2020/04/27 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى أحد المغردين عبر “تويتر” أن الخادمة التي ظهرت في المسلسل الكويتي “هيا وبناتها”، هي خادمته الهاربة.وكتب “بوسمير”: “خدامتنا اللي عليها تغيب تمثل بمسلسل، والله وناسة كويتنا”.وفي تغريدة أخرى، توعد “بوسمير” بمقاضاة طاقم المسلسل وإعادة الخادمة.وبعد الهجوم الذي طال إدارة المسلسل، خرجت بطلة العمل الممثلة صمود الكندري عن صمتها وأكدت […]

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