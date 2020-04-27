الولايات المتحدة ..تجدد استثناء العراق لاستيراد الكهرباء من إيران

2020/04/27 | 01:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ سكاي برس

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لكن لفترة أقصر هذه المرة.وأضاف أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل حكومة ذات مصداقية في العراق.وأوضح المسؤول مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ...

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