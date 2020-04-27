حصيلة احداث الرفاعي في ذي قار.. ٩ جرحى وفرض حظر للتجوال

2020/04/27 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز_ذي قارانتهت تظاهرة قضاء الرفاعي شمالي الناصرية قبل قليل بعد إصابة ٩ أشخاص من الذين احرقوا الإطارات رافضين عودة القائممقام المستقيل للمنصب.َوقال مراسل “العهد نيوز” بالمحافظة بأن “نتيجة احتجاجات الرفاعي قد انتهت باصابة تسعة اشخاص واعلان فرض حظر شامل للتجوال من قبل الاجهزة الامنية”.وأوضح مراسلنا بأن، “القوات الأمنية فرقت المحتجين وفتحت الطريق المغلق بالإطارات […]

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