إيطاليا تُحدد موعد استئناف تدريبات الأندية

2020/04/27 | 01:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإيطالية، برئاسة جيوسيبي كونتي، أنها ستسمح بعودة التدريبات، للرياضات الفردية في 4 ايار المقبل، وللرياضات الجماعية في 18 من ذات الشهر.

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